Milan-Bologna, i rossoneri fanno ricorso al Tar contro il rinvio della partita per maltempo

o – Ilha presentatoal Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna per ilcoldello scorso 26 ottobre deciso dal sindaco di, Matteo Lepore, a causa dell’allerta meteo che gravava in quei giorni sul capoluogo emiliano, colpito da un violento nubifragio nei giorni precedenti che aveva causato vittime e ingenti danni. Una decisione che il presidente Paolo Scaroni bollò come “incomprensibile”. La società rossonera spiega in una nota che “ilmette in luce le motivazioni per le quali la decisione del sindaco deve essere considerata iniqua, incoerente e priva delle opportune e fondamentali giustificazioni, tenuto conto che in quei giorni erano state organizzate altre manifestazioni sportive a porte chiuse. Il provvedimento, infatti, precludeva in assoluto lo svolgimento del match nella data programmata, escludendo ogni altra ipotesi: sia lo svolgimento a porte chiuse e persino lo spostamento in un altro stadio”.