Ilgiornale.it - Migranti, salvata bimba di dieci anni sola in mare. "Unica superstite"

Leggi su Ilgiornale.it

La minorenne sarebbe l'di un barchino con a bordo circa 45 persone partito dalla Tunisia il giorno dell'Immacolata. "Lottava per non annegare in una tempesta di 23 nodi"