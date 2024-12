Ilrestodelcarlino.it - Migliora la situazione. Nel forese attivate le pompe idrovore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pare si stia concludendo senza danni anche a Cervia l’ondata di maltempo durata più di 48 ore. Pioggia incessante nelle scorse giornate che ha visto l’innalzamento del canale che attraversa la città e parziali ingressioni di acqua marina nella zona del porto. Nelle prossime ore ladovrebbere fermo restando, però, che la preoccupazione nel territorio è stata molto alta in particolare neldove sono state anchele. Alcune le vie allagate e l’invito del sindaco a salire ai piani alti a Montaletto, Villa Inferno e Sant’Andrea. Ieri era in vigore l’allerta arancione con un monitoraggio continuo e costante di tutto il territorio. Per questioni di sicurezza sono stati chiusi alcuni ponti e alcune strade e la viabilità è stata ripristinata mano in mano che le condizioni lo hanno consentito.