Meteo Roma del 11-12-2024 ore 19 | 28

venerdì trovato in ascolto queste le previsioni del tempo al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con precipitazioni solo in Emiliagna con neve sopra i 500 700 metri al pomeriggio non sono attesi variazioni di rilievo in serata e nella notte ancora molte nubi con locali fenomeni sulle Alpi occidentali e Appennino settentrionale con oltre 600 700 m al centro tempo instabile al mattino con piogge sparse su tutte le regioni e ne viene Appennino free 700 900 m al pomeriggio ancora fenomeni sulle Marche sui settori appenninici con neve oltre 900 1000 m serata e nella notte residui fenomeni sui settori interni versante Adriatico Quota neve di nuovo in calo fine 700 900 m Assunta Martino tempo instabile con piogge sparse e neve sui rilievi A quote di media montagna piaciuto sui settori adriatici al pomeriggio ancora pioggia e temporale sui settori tirrenici e isole maggiori variabilità asciutta altrove entrate nella notte maltempo che insiste su Sardegna Campagna Alta Calabria numero di alternate a schiarite sulle altre regioni temperature minime lieve rialzo al nord e stabilire al centro sud e sulle Isole massime senza particolari variazioni da nord a sud le previsioni del tempo su una cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa