Ilrestodelcarlino.it - Maxi operazione antidroga a Bologna, 22 arresti

, 11 dicembre 2024 – È in corso di svolgimento una vastadella Polizia di Stato di, in cui gli investigatori della Squadra Mobile, su richiesta della Procura della Repubblica di, stanno dando esecuzione a 22 misure cautelari in carcere. Le indagini, avviate a seguito di un tentato omicidio verificatosi nel 2021 nel quartiere Pilastro, hanno riscontrato numerose cessioni di stupefacente con cadenza periodica, in particolare cocaina, da parte di un sodalizio italiano, a favore di numerosi clienti arabi che, a loro volta, spacciavano la droga acquistata in varie piazze del territorio. Gli indagati sono dunque cittadini italiani, marocchini, tunisini ed albanesi. Oltre alle suddette misure, nel corso delle indagini altre sette persone sono state tratte in arresto in flagranza di reato e sono stati altresì sequestrati ingenti quantitativi di cocaina, eroina, e marijuana, nonché una pistola semiautomatica.