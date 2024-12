Teleclubitalia.it - Marano, rapina distributore Als insieme a un complice: ai domiciliari 28enne di Villaricca

Leggi su Teleclubitalia.it

Arrestiper Antonio Esposito,di. È accusato di aver commesso unaai danni delAls Power in via del Mare amentre era sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora per un altro reato (truffa agli anziani).alAlsa un: aidi .L'articoloAlsa un: aidiTeleclubitalia.