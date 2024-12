Lanazione.it - Manifestazione a Calenzano, rabbia e dolore in piazza: “Fare tutto quello che serve affinché il lavoro sia più sicuro”

, 11 dicembre 2024 – Unadi. In centinaia hanno partecipato allain seguito alla strage del deposito Eni. Tutti uniti per ricordare le vittime della tragica esplosione e per ribadire, ancora una volta, “basta morti sul”. "Dobbiamo metterci tutti maggiore impegno, io per primo" e "cheilsia più". È quanto ha dichiarato il presidente della Toscana Eugenio Giani. Il governatore ha ricordato anche quanto sia stato duro "consolare due ragazze adolescenti, che venivano sul luogo per vedere dove è morto il padre" e "vedere i genitori arrivati dalla Basilicata" per la morte del figlio. Nel suo intervento ha poi ringraziato i lavoratori, "la cui presenza intestimonia un elemento di solidarietà anche in un momento di" e i sindacati confederali "per l'impegno e la responsabilità”.