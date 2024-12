Iltempo.it - Mamma travolta e uccisa da un camion, illesi i gemellini e la nonna: "Non si è fermato" | VIDEO

Leggi su Iltempo.it

Gravissimo incidente questa mattina all'incrocio tra viale Scarampo e viale Renato Serra a Milano. Un, girando a destra al semaforo, ha travolto una donna di 34 anni, che attraversava le strisce pedonali. Con lei c'erano i figli, duedi un anno. Il passeggino era spinto in quel momento dalla, rimasta illesa, come i nipotini. L'autista del- a quanto si apprende - è fuggito dopo l'incidente. Per la34enne, una donna peruviana residente a Milano, non c'è stato nulla da fare e i soccorritori del 118 ne hanno dovuto constatare il decesso sul posto. La, una donna di 59 anni, e i due, nati a Milano un anno e mezzo fa, sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Niguarda, ma - fa sapere l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia - sono apparentemente