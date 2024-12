Lanazione.it - Mamma e figlio di 2 anni investiti. Bimbo sbalzato dal passeggino: grave al Meyer

Pieve a Nievole (Pistoia), 11 dicembre 2024 – Brutto incidente a Pieve a NIevole, nel Pistoiese, nel quale sono statiunae il suo bambino di due. Questa mattina, 11 dicembre, intorno alle 9 un'auto questa mattina intorno alle 9 a Pieve a Nievole (Pistoia) mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Il piccolo si trovava sulche a seguito dell'urto ha fatto un volo di alcuni metri. Il bambino è stato trasportato dall'elisoccorso Pegaso in codice rosso all'ospedale pediatrico: da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. Lasi trova invece in osservazione all'ospedale San Jacopo di Pistoia. Il conducente della macchina, dopo l'investimento, si è subito fermato per allertare i soccorsi.