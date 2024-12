Malore in campo, impiantato il defibrillatore rimovibile a Edoardo Bove

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – È riuscita l’operazione di impianto delsottocutaneoal 22enne calciatore della Fiorentina,, che lo scorso 1 dicembre era stato colto dadurante la partita con l’Inter.L’operazione, di routine, è stata effettuata dall’aritmologia dell’ospedale di Careggi nella giornata del 10 dicembre. Si tratta di un apparecchio, anche sulla base degli accertamenti che sono stati effettuati in questi giorni, per cercare di capire le cause del problema per il quale è stato in pericolo di vita.Si attendono, adesso, le dimissioni dall’ospedale, che dovrebbero avvenire fra il 12 e il 14 dicembre. È stato lo stesso, dopo l’impianto, a informare la società che tutto era andato nel migliore del modi. Lo ha reso noto con un comunicato ufficiale la Fiorentina: “ha contattato pochi minuti fa la società e da lui stesso è stata informata che sta bene e che dovrà proseguire il percorso post operatorio prima di essere dimesso dall’ospedale nei prossimi giorni”.