Malattia misteriosa in Congo controlli su donna tornata in Italia con febbre

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Una, di rientro da Kinshasa, in, è stata ricoverata all'Ospedale Annunziata di Cosenza con sintomi associabili allache si è diffusa nel Paese africano. La paziente è guarita ed è stata dimessa. Sul caso, l'Istituto nazionale per le malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani' Irccs di Roma precisa di "non essere .