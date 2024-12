Feedpress.me - Mafia, ha scontato la sua pena: scarcerato dopo 13 anni Gino u mitra a Palermo. Era detenuto a Catanzaro

tredicidi carcere torna in libertà il mafioso ed estortore palermitano Luigi Abbate, 66, che con altri componenti della sua famiglia aveva il suo regno nell’antico quartiere della Kalsa. Abbate, noto come, ha vissuto piùin carcere che in libertà. Era- come scrivono alcuni siti d’informazione - e per buona condotta il mafioso è uscito.