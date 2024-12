Ilgiornaleditalia.it - L'omicidio di Brian Thompson fa uscire la rabbia degli americani verso le compagnie assicurative

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In un sistema in cui spesso sono i burocrati a decidere quali cure siano permesse, c'è poca simpatia per il CEO assassinato pochi giorni fa I pensieri e le preghiere sono "out of network," cioè fuori rete, come dicono ledi assicurazione quando non coprono una prestazione sanitaria.