Oasport.it - LIVE Civitanova-Praia Clube, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: alle 21.00 il via del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO CIUDAD VOLEY17.3020.40 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alladivalevole per la seconda giornata della Pool A delperdi.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladivalevole per la seconda giornata della Pool A delperdiin corso in Brasile. Torna subito in scena la Lube dopo la sconfitta di ieri contro gli iraniani del Foolad, contro una delle due compagini verdeoro presenti nella competizione: obiettivo la vittoria per tornare in corsa per le semifinali.deve riscattare prontamente la sconfitta subita ieri. Un ko beffardo e del tutto inatteso, contro una formazione che sulla carta non avrebbe dovuto impensierire i biancorossi.