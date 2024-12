Vanityfair.it - Libri, da leggere ma oggi soprattutto da indossare: ecco l'accessorio più cool del momento

Chiedetelo alle it girls: sono igli accessori più hot in fatto di stile. Romanzi, thriller, saggi, biografie: il valore modaiolo, in questo caso, si giudica dalla copertina. Perché il volume da portare come una pochette si accorda alla mise. A sancire il trend anche Carrie Bradshaw in And Just Like That 3. E fu proprio così che. il book fa il look!