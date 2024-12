Puntomagazine.it - Lezioni di legalità a Benevento: I Carabinieri in cattedra per sensibilizzare i giovani

Leggi su Puntomagazine.it

Gli agenti del Comando Provinciale dihanno creato una serie di incontri volti aallaPromuovere la cultura del rispetto delle regole esui pericoli del mondo contemporaneo: è questo l’obiettivo dellediorganizzate dal Comando Compagniadinelle scuole del capoluogo e hinterland. Iniziative che si articolano in una serie di incontri coinvolgenti e formativi, capaci di mettere al centro i temi più attuali e rilevanti per le nuove generazioni.All’Istituto Comprensivo Statale Giovan Battista Bosco Lucarelli di, il Comandante della Compagnia capoluogo, Maggiore Emanuele Grio, accolto dal Dirigente Prof. Domenico Zerella Venaglia, dai responsabili dei plessi prof.sse Adelaide Margherita Ranauro e Alessandra Zollo e dal corpo Docenti, ha incontrato circa 100 studenti dell’ultimo anno della scuola Primaria dei plessi San Vito e San Modesto in un ciclo di incontri focalizzati su problematiche quali bullismo, cyber bullismo, i pericoli della “rete”, la smartphone addiction, la violenza domestica e la dipendenza dai videogames.