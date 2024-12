Fanpage.it - L’ex campione del mondo di rugby Ben Cohen: “Ho venduto la mia medaglia, dovevo sopravvivere al Covid”

Benha vinto da protagonista la storica Coppa deldiportata a casa dall'Inghilterra nel 2003 in Australia, ma dopo il ritiro si è trovato in grande difficoltà: "Hola miaperal Covid. La realtà è che non ho lavoro. Dov'è il mio lavoro?".