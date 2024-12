Vanityfair.it - Letizia di Spagna e quel look romantico per incontrare Mattarella e Meloni

Per la visita ufficiale a Roma la sovrana ha scelto un completo rosa Carolina Herrera per l'appuntamento al Quirinale mentre la sera dell'arrivo si è presentata con un total white che per lei rappresenta un ritorno alle origini