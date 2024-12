Ilgiorno.it - Leoncavallo, niente sgombero: “Si alla regolarizzazione in via Watteau o altrove. Una proposta per gennaio”

Leggi su Ilgiorno.it

Com’era prevedibile, lodelnon è andato in scena neppure ieri mattina. Alle 10.34 è arrivato l’ufficiale giudiziario per notificare l’ordinanza di rilascio dell’immobile, come già fatto per 129 volte negli ultimi 19 anni, ma dopo qualche minuto è andato via con l’ennesimo rinvio al 242025. In viasi sono ritrovate circa 300 persone, che hanno risposto all’appello dei collettivi del centro sociale per “difendere” lo spazio pubblico occupato dal 1994. In realtà, non era prevista la presenza delle forze dell’ordine (al netto di un monitoraggio a distanza degli agenti in borghese di Digos e commissariato Greco Turro) per eseguire lo sfratto, in attesa che su altri tavoli si trovi un’intesa per chiudere la questione. L’impasse potrebbe essere rotta dripresa della trattativa tra Comune e proprietari.