Lanazione.it - L’assemblea dei soci della Società storica aretina torna a riunirsi giovedì 12 dicembre

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 112024 –deietà12alle ore 18,00 presso la sedeale, in Arezzo via Leone Leoni 18, all’internoex palestra Inadel. Isono chiamati a nominare i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e di quello dei Probiviri per il triennio 2025-2027. Dovranno poi discutere del programma di attività per il 2025 ed esaminare il bilancio preventivo dello stesso anno, nominare nuovie commemorare quelli defunti. Al termine cenaale in un ristorante cittadino Sorta nel 1997 per iniziativa di oltre 170 aretini, laetàsvolge una intensa attività volta ad approfondire, con convegni, conferenze, pubblicazione di libri, visite guidate, le vicende del territorio aretino ed è aperta all’adesione di tutti.