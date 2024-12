Calcionews24.com - Lask, le parole di Markus Schoop: «La Fiorentina squadra compatta; sono stato 4 anni al Brescia, Mazzone come un padre, Baggio un campione»

Leggi su Calcionews24.com

Ledi, tecnico del, in conferenza stampa in vista della sfida di domani con lain Conference League Markus Schoop ha parlato in conferenza stampa in vista della partita delcontro lain Conference League. Di seguito le sue. PARTITA – «Laè unamolto intensa .