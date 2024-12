Veronasera.it - L’appassionante derby veronese per la conquista della B1: Peschiera del Garda e Cerea ci credono

Leggi su Veronasera.it

Il campionato di Serie B2 di volley femminile è giunto a un terzo del suo percorso per quel che riguarda la stagione 2024-2025, almeno in relazione alla regular season. Per qualche addetto ai lavori è forse trascorso troppo poco tempo per un primo bilancio, ma alcuni dati di fatto sono.