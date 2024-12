Agrigentonotizie.it - L'anniversario della strage di Ravanusa, Savarino: "Vicini a soluzione definitiva"

"Nessuno può dimenticare la tragedia die le nove vittime, non si può dimenticare Samuele, il bimbo mai nato, e di certo nessuno dimentica le 36 famiglie sfollate che hanno perso la loro casa. Il governo Schifani ha lavorato in silenzio per dare una risposta concreta alla cittadinanza.