Parmatoday.it - Langhirano: due nuove attrezzature per l’ambulatorio oncologico della Casa della Salute

Leggi su Parmatoday.it

Nelladidell’Azienda Usl si è svolta la cerimonia di ringraziamento per la donazione di dueper, da parte dell'Associazione The Angels Valparma Odv. Si tratta di un frigorifero per la conservazione dei farmaci e un carrello.