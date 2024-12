Quotidiano.net - L’agonia di Purgatori raccontata dai figli: "Una catastrofica sequela di errori"

"Da quel giorno è passato più di un anno ormai: autopsie, esami, dibattiti, riscontri. Due mesi e mezzo di agonia studiati meticolosamente e riassunti con precisione all’interno di 115 pagine. Il libro sul tuo decesso. Le risposte alle domande che, in tua mancanza, abbiamo posto noi. Risposte pesanti che feriscono il cuore. Le metastasi cerebrali? Mai esistite, ma non solo. perché quelle pagine parlano di molto altro. Unadidovuti ad imperizia e imprudenza che, oltre a costringerti ad una dura terapia inutile, hanno anche e soprattutto ritardato le diagnosi e cure di cui avevi realmente bisogno". Lo scrivono idel giornalista Andrea, Edoardo, Victoria, Ludovico, in una lettera al padre morto nel luglio 2023. Un decesso per cui rischiano il processo quattro medici accusati dalla Procura di omicidio colposo.