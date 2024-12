Messinatoday.it - La traversata dello Stretto con auto imbottite di cocaina, Messina al centro del traffico illegale tra Sicilia e Calabria

Leggi su Messinatoday.it

Lodicruciale anche per ildi droga. I traghetti erano il mezzo più utilizzato dai corrieri per trasportare ladallaa Palermo, il passaggio avveniva conprese a noleggio e modificate ad hoc per nascondere lo stupefacente. Emerge questo dal blitz.