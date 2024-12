Unlimitednews.it - La storia avventurosa della medicina, dagli antibiotici ai vaccini

MILANO (ITALPRESS) – Conoscere laè un esercizio di comprensione, di memoria e di gratitudine. Dalle antiche teorie umorali di Ippocrate e Galeno alla scopertacircolazione sanguigna di William Harvey, fino alla nascitamicrobiologia con Pasteur e Koch, ogni progresso ha costruito le basimoderna. Queste scoperte storiche hanno migliorato le conoscenze scientifiche, ma soprattutto hanno cambiato il modo in cui il medico vede il paziente e la malattia. Studiare laaiuta i professionisti a riconoscere il valore del loro lavoro, ad apprezzare i progressi raggiunti e a rispettare il percorso umano e scientifico che ha permesso di arrivare fino a qui. Per il pubblico è invece un modo per capire l’importanzascienza medica, delle norme etiche e delle pratiche che oggi guidano la nostra salute.