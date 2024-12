Casertanews.it - La Protezione Civile apre le sue porte agli studenti

Leggi su Casertanews.it

Open day al presidio Logistico didi San Marco Evangelista.La manifestazione - organizzata dalladella Regione Campania, in collaborazione con la Prefettura di Caserta e l’Ufficio Scolastico Regionale - nasce per sensibilizzare i cittadini, in particolare i.