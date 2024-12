Quotidiano.net - La proposta di Macron per un premier in 48 ore

Leggi su Quotidiano.net

All’Eliseo Emmanuelpropone ai capi dei partiti francesi – eccetto le estreme, non invitate – uno scambio: il governo si impegnerà a non mettere la fiducia e i partiti non ricorreranno a mozioni di sfiducia. Su questa base, entro 48 oreintende nominare il nuovo primo ministro, sul quale però le parti non si sono avvicinate.