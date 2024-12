Ilfattoquotidiano.it - La polizia di New York allerta i top manager delle assicurazioni sanitarie. “Siete nella lista di bersagli”

Ladi Newhato i dirigenti del settoremutue private a stare in guardia dopo la scoperta di una “di” circolata online dopo l’assassinio di Brian Thomson, amministratore delegato del gruppo assicurativo United Healthcare. L’avvertimento è contenuto in un “bullettin” che riporta alcuni commenti sul web sui nomi e gli stipendi di altridell’industriae sui manifestini “wanted” affissi in vari luoghi di Manhattan dopo l’assassinio.Oggi si è saputo che le pallottole trovate sul luogo dell’uccisione di Thompson coincidono con la pistola sequestrata al sospetto killer Luigi Mangione. Lo ha detto la capo delladi NewJessica Tisch. “La pistola è nei laboratori delladi Newe siamo riusciti ad accoppiarla con tre dei bossoli trovati sulla scena dell’omicidio”, ha detto Tisch, confermando anche che laha accoppiato le impronte di Mangione con quelle trovate su una bottiglietta d’acqua e sull’involucro di una barretta Kind recuperati vicino al luogo dell’omicidio.