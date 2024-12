Bresciatoday.it - La Omb Saleri parlerà tedesco: venduto il 70% delle quote

Presto la Ombancora più indi quanto non fatto in questi ultimi anni: come riporta il Giornale di Brescia, infatti, la nota azienda bresciana – quartier generale in Via Rose di Sotto, in città – è stata acquisita al 70% del fondo d'investimentoFindos Investor GmbH.