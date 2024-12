Agrigentonotizie.it - La nuova arma hi-tech della mafia, cosa sono i criptofonini e quali segreti nascondono

Leggi su Agrigentonotizie.it

C'è un dettaglio che restituisce lo spessore criminale di Giuseppe Calvaruso, considerato il capodi Pagliarelli (quartiere di Palermo ndr), già in carcere, e colpito da una seconda misura cautelare il 7 ottobre 2024. È un dettaglio hi-: uno strumento diventato ormai imprescindibile per.