Fanpage.it - La manager di Schumacher: “Ricevo una telefona anonima: Ho le foto di Michael”. Capisce subito chi è

La storicadell'ex campione del mondo di F1 ha deposto in tribunale nell'udienza del processo contro la tentata estorsione ordita da un ex guardia giurata in combutta con due complici. "Ho pensatoche dietro ci fosse una persona che aveva lavorato con noi".