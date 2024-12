Lidentita.it - La malattia misteriosa del Congo è Malaria?

Leggi su Lidentita.it

Ingli esperti dell’Oms hanno rilevato in 10 casi su 12 il virus dellasui contagiati Sembrerebbero arrivare le prime risposte (in qualche modo incoraggianti) sullanon identificata che sta colpendo ile in particolare il distretto di Panzi (provincia di Kwango) una zona remota caratterizzata da difficoltà di accesso, scarse . Ladel? L'Identità.