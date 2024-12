Napolipiu.com - La Juve ha proposto lo scambio Danilo-Raspadori. La risposta del Napoli

Il club azzurro valuta l'attaccante tra i 25 e i 30 milioni. La Juventus propone uno scambio con Danilo.

Il futuro di Giacomo Raspadori potrebbe essere uno dei temi caldi del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe già stabilito il prezzo per l'attaccante italiano, oggetto del desiderio di diversi club di Serie A.

"Raspadori è di certo una pedina strategica: il club ha definito una valutazione di partenza che si aggira intorno ai 25-30 milioni", rivela il quotidiano romano. Ma non è tutto: "il mercato invernale è da sempre una finestra di opportunità, di scambi potenziali, di trame da tessere".

La Juventus si sarebbe già mossa concretamente, come spiega il Corriere dello Sport: "La Juve ha provato a intavolare il discorso dello scambio di prestiti con Danilo, il difensore brasiliano di 33 anni in scadenza nel 2025, che al Napoli interessa".