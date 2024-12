Riminitoday.it - La folle vicenda dei "matti" Basagliani in scena al Cinema Teatro Astra, tra ribellione, solitudine e speranze

Un mosaico di testi, articoli, interviste, poesie, testimonianze autentiche di Franco Basaglia, deie dei. L’universo del medico che rivoluzionò la psichiatria non solo in Italia, prende forma scenica in "Quelli di Basaglia. a 180°", in programma sabato 14 dicembre (ore 21:00).