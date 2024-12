Ilfoglio.it - La (ennesima) nuova storia d'amore di Nunzio in Un posto al sole

Le cose insi intuiscono. E Diana non ha bisogno di spiegazioni e sottotitoli per capire cheormai ama un’altra. E non c’è bisogno neanche di lunghe analisi, perché quando unaè finita, è finita e basta. E non serve allungare il brodo o darsi speranze, bisogna prenderne atto e voltare pagina. E quindi bastano pochi istanti a, lasciata Diana, per precipitarsi da Rossella sull’aereo, e volare con lei per poter stare finalmente insieme. “Sempre se tu non hai cambiato idea Ross”, dice lui. “Mi fai così volubile?”, risponde lei. In realtà il volubile è lui, come abbiamo sempre detto in questi mesi. Passando da unaall’altra nel giro di 15 minuti, mantenendo l’appeal del ragazzo affidabile. Eppure Michele e Silvia sembrano felici e contenti per la figlia, finalmente in coppia dall’altra parte del mondo con lo sciupafemmine dal volto d’angelo.