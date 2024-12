Monzatoday.it - La classifica dei 17 comuni miliardari di Monza e Brianza: quali sono i più "ricchi"

Leggi su Monzatoday.it

Mille aziende per un fatturato aggregato di oltre 71 miliardi di euro.le prime imprese che hanno registrato ricavi più alti della, inserite all'interno del report Top1000 di Assolombarda. E hanno sede un po' ovunque, in provincia. In tutti i 55si trova almeno una azienda top.