Quicomo.it - La beffa per le associazioni sportive, scure del Comune di Como sui contributi

Leggi su Quicomo.it

Ildiusa lae abbatte ialle società. Ammonta infatti a soli 44mila euro la somma destinata a favore dellecittadine per la realizzazione di progetti e iniziative del 2024, per un importo massimo di 1.500 euro per ogni partecipante al.