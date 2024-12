Sbircialanotizia.it - Krisis, una rivista per guardare la nostra storia con occhi diversi

Leggi su Sbircialanotizia.it

Domani a Milano un confronto su Jasenovac, la Auschwitz dimenticata dei Balcani In un certo senso, nei giorni che hanno preceduto e accompagnato il crollo di un regime come quello di Assad, non poteva esserci un momento migliore per la nascita di una testa come '', un portale - orgogliosamente 'indipendente - che raccoglie commenti, .