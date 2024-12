King Diamond, una data a Milano con Paradise Lost

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – A quasi 20 anni di distanza dall’ultimo concerto in Italia,annuncia il ritorno nel nostro Paese con il suo progetto solista, che vedrà sul palco anche Myrkur come ospite della band. Il cantante dei Mercyful Fate si esibirà all’Alcatraz diil 16 giugno 2025. In apertura di serata saliranno sul palco i paladini del gothic/doom metal. I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità: in prevendita collegandosi a Metalitalia.com dal 12 dicembre dalle 10 alle 09.59 del 13 dicembre; non sarà necessaria la registrazione al sito; in prevendita generale su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita dalle 10 del 13 dicembre. L'articolo, unaconproviene da Daily Show Magazine.