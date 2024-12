Vanityfair.it - Kate Middleton, sarà lei la persona dell'anno secondo Time?

La principessa del Galles è entrata nella rosa dei candidati perché con la sua malattia ha avviato un dibattito sulla privacy deiggi pubblici in fatto di salute. Di certo,ha suscitato empatia e ammirazione, per aver descritto il cancro per quello che è