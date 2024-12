Sbircialanotizia.it - Kamiji Cosmetics lancia il suo shop online per un Natale all’insegna della bellezza

E-commerce rinnovato e ricca offerta di nuovi prodotti per la skincare e la cura dei capelli: il marchio veronese compie un passo importante per rendere i suoi cosmetici accessibili in tutta Italia e consolidare il proprio impegno verso eccellenza e sostenibilità. Verona, 11 dicembre 2024. È stato avviato con successo il nuovo e-commerce di