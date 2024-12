Gqitalia.it - Juventus-Manchester City è la partita più attesa del mercoledì di Champions

Chi avrà la meglio tra? È questa la domanda che accompagna la sfida diLeague in programma oggi alle 21 tra la squadra di Thiago Motta e quella di Pep Guardiola, entrambe in crisi di gioco e di risultati. La Juve ha pareggiato nove volte nelle prime 15 giornate di campionato, 11 nelle 20 gare ufficiali in stagione considerando anche la.Non se la passa meglio Pep Guardiola, che negli ultimi 40 giorni ha vinto solamente una volta, con ben sei sconfitte (di cui cinque consecutive tra campionato,e Coppa di Lega) e una difesa che fa acqua (significative le sconfitte per 4-1 incontro lo Sporting e il clamoroso 0-4 in casa contro il Tottenham).