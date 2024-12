Sbircialanotizia.it - Juventus-Manchester City 2-0, Vlahovic e McKennie stendono Guardiola

Leggi su Sbircialanotizia.it

Notte da sogno per i bianconeri, nella sesta giornata di Champions League Notte magica per laallo Stadium. Nella sesta giornata di Champions League, i bianconeri battono il2-0 e conquistano tre punti fondamentali per la propria classifica. Decisivi i gol, tutti nel secondo tempo, di Dusanal 53' e di .