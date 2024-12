Calcionews24.com - Juve Manchester City 0-0 LIVE: ansia per Conceicao, problemi alla caviglia del portoghese

Leggi su Calcionews24.com

All’Allianz Stadium, il match valido per la 6ª giornata di Champions League 2024/2025: sintesi, tabellino e cronacaAll’Allianz Stadiumsi affrontano nel match valido per la sesta giornata del girone unico di Champions League 2024/2025. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTANTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, .