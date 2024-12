Milanotoday.it - Julio Velasco e Fefè De Giorgi a Peschiera Borromeo per gli Stati Generali della Pallavolo

Sabato 14 dicembre 2024, dalle ore 10:30, presso l’Innovation Campus di Milano, in via Lombardia 2/A a, si terranno gli: una grande occasione di confronto, dialogo, condivisione degli interessi, delle sinergie e degli obiettivi federali in materia.