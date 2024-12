Ilrestodelcarlino.it - Jesi, provoca un incidente e scappa: 45enne italiano denunciato per lesioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ancona), 11 dicembre 2024 -unrintracciato dai poliziotti. Ieri, al termine dell’attività investigativa, personale della polizia di Stato del commissariato dihaperpersonali colpose ilresidente in provincia. La vittima, unono di 53 anni, il 29 ottobre ha sporto querela contro il conducente di un veicolo. Dopo averlo tamponato mentre era alla guida della sua auto lungo via Ancona, ed essersi fermato solo per pochi istanti, il conducente di quel veicolo si era allontanato velocemente dal luogo dell’senza fornire dati. La vittima ha riportatoe cervicalgia, giudicate guaribili dai sanitari in cinque giorni. La vettura che ha tamponato, da accertamenti risultava intestata a una agenzia di Roma che aveva dato a noleggio l’auto ad un’autocarrozzeria.