Vanityfair.it - Jaguar Type 00, a Miami inizia una nuova era

Siamo stati alla presentazione della Design Vision Concept dell’iconico brand, interamente trasformato con l’etica Copy Nothing: una filosofia creativa senza compromessi, che si appoggia sulla storia per entrare nel futuro. Unicità, coraggio e originalità, come voleva il fondatore Sir William Lyons