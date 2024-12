Agi.it - Italia-Spagna: re Felipe VI, "Mattarella punto di riferimento per molti Capi di Stato"

AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto al Quirinale re Filippo VI e la regina Letizia di. Quella al Quirinale è la prima tappa della visita didi due giorni dei reali spagnoli. "È per la Repubblicana un onore avere qui la loro maestà in visita, sottolineando così l'amicizia e la collaborazione tra. L'amicizia e la collaborazione hanno tanti legami, sono solide e crescenti", ha sottolineato il capo dello. La visita di ree della regina Letizia "è di grandissime importanza - ha rimarcato- anche per il momento storico che attraversano l'Unione Europea e la comunità internazionale". Il presidente della Repubblica ha ribadito anche "le straordinarie relazioni che intercorrono tra". Dopo l'incontro al Quirinale, i Reali dihanno fatto tappa all'Altare della Patria.